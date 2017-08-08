Блогеры попросили Андрея Малахова остаться на Первом канале – ВИДЕО

2017-08-08 11:49 | www.oxu.az | 6

Уже вторую неделю вся страна следит за сериалом «Малахов покидает Первый канал».

Отреагировала на возможный уход шоумена с «первой кнопки» и блогосфера.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на kp.ru.

Напомним: Андрей Малахов одним из первых понял, насколько велико влияние на массы Ютуба, поэтому звездами «Пусть говорят» все чаще становились не только артисты, но и популярные блогеры. Возможно, именно это (не считая эфиров с Дианой Шурыгиной) сделало Малахова самым популярным телеведущим среди молодежи.

«Уход Малахова с «Пусть говорят» стал самой популярной темой Ютуба, - написал на своем канале известный блогер Антон Ходячев. - Конфликт Малахова и телепрограммы не прошел и мимо меня (человека, который заработал так много просмотров с песней «На Донышке» про Диану Шурыгину)».

«...Сможет ли так легко Андрей Малахов расстаться с Первым каналом, услышав мою песню? Надеюсь, что нет», - так блогер проанонсировал в Ютубе свой клип «Малахов, не уходи».

По сюжету клипа, парень поет оду своему любимому телеведущему, сетуя, что его информационный голод не может утолить какой-либо другой шоумен. Мол, Борис Корчевников и «Прямой эфир» ему тоже не милы.

В конце ролика блогер признается, дескать, даже любимую девушку ему пришлось наряжать в строгий костюм и галстук как у Малахова, чтобы она хоть как-то скрасила его печаль.

Андрей Малахов, который пока хранит молчание по поводу своего возможного «трансфера» на канал «Россия 1», с юмором отреагировал на поддержку блогосферы.

«Я не знаю тебя, но твоя песня сделала мой день! @arman_dav бери на Муз-ТВ, @sever_elena на фестиваль Белые Ночи, @buzova86 новый дуэт, @yana_chu на 12 зрителей! Откликнись, юное дарование! Ты уже в эфире!!!», - прокомментировал в своём Инстаграме забавный ролик Ходячева король телерейтингов Андрей Малахов.

Между тем популярные ток-шоу и передачи федеральных каналов уже со дня на день выйдут из отпуска. Домохозяйки (и судя по всему, и блогеры тоже) запаслись попкорном. Всем любопытно, капитаном какого телевизионного корабля станет Андрей Малахов.

A.C.

