Развитие регионов Азербайджана находится под пристальным вниманием главы государства - депутат

2017-08-08 12:17 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Социально-экономическое развитие регионов занимает очень важное место в политике Президента Азербайджана Ильхама Алиева, сказал во вторник Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Айдын Мирзазаде.

Депутат отметил, что благодаря вниманию главы государства в регионах Азербайджана полностью обновлена инфраструктура. "Открытие аэропортов, обновление магистральных и внутренних дорог, в том числе, железнодорожных линий в регионах, строительство электростанций изменили облик регионов, а также сыграли базовую роль для дальнейшего их развития. В то же время, кроме общих характерных для регионов направлений развития, были подготовлены конкретные программы с учетом особенностей каждого региона. Республиканское совещание по развитию шелководства, табаководства и фундуководства, проведенное несколько дней назад под председательством Президента Ильхама Алиева в Гахе, показало, что существует достаточный потенциал для развития каждого региона», - отметил депутат.

Айдын Мирзазаде сказал, что в целом вполне очевидна поддержка, оказываемая государством развитию предпринимательства. «Несмотря на резкое снижение цены на нефть, а также на мировой финансовый кризис, в Азербайджане уже полгода как наблюдается стабилизация национальной валюты, в значительной степени растут валютные запасы. Совещание в Гахе в очередной раз продемонстрировало, что государство, в частности, Президент Ильхам Алиев, уделяет особое внимание развитию регионов и улучшению социального благополучия населения», - отметил депутат.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)