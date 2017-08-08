Армения уйдет от России - ненадолго и в пустоту, а по возвращении будет бита

2017-08-08 12:22 | www.trend.az | 6

Эльмира Таривердиева

Женщина почти никогда не уходит от мужа в никуда, а, чаще всего, уходит к кому-то. Армения долго собиралась с мыслями, но, похоже, все же решилась уйти… Правда, к кому ей уйти, она пока не решила. К Ирану? А нужна ли она ему? Скорее всего, нет. К ЕС? Вряд ли там ее ждут. К США? Не заинтересованы они в очередном геополитическом балласте с сомнительным прошлым.

Однако пока Армения уверена, что она уходит. Все последнее время она заламывает ручки, устраивает истерики и сыплет обвинениями в адрес России, считая, что потратила свои лучшие годы независимости впустую и ничего существенного взамен от партнера – то есть России, не получила.

Как и любая женщина, Армения считает, что все ее беды от российской политики, навязанной ей насильно, в противном случае, благополучие этой страны могли бы обеспечить ЕС, США и НАТО, и она давно была бы в мехах и шоколаде.

Как пишет автор одной из аналитических статей, которыми пестрит армянское медиа-пространство, «Россия сумела подорвать все планы НАТО и ЕС в отношении Армении, она же навязала Армении ряд вассальных договоров, в том числе по воздушному пространству, а также по новой программе НАТО, в результате которой Армения могла бы получить все, что необходимо для обороны и развития своих вооруженных сил».

Далее он отмечает, что процесс интеграции Армении в НАТО сорван и до предела дезорганизован, и что США - последняя страна, которая пытается вывести Армению из данной безобразной ситуации. Ну, эти домыслы оставим на совести автора, заметив только, что вряд ли Вашингтон озабочен сегодня судьбой Еревана.

Что касается Ирана, с которым Армения уже давно заигрывает и упорно намекает на общее светлое будущее за счет Тегерана, то тут тоже все укладывается в схему "женщина-содержанка и мужчина, которому любовница не по карману". Да и не очень она ему нужна. Флиртовать то Иран, конечно, продолжит и даже что-то пообещает, чтоб не расстраивать соседку по региону, но тратить реальные деньги, инвестировать в коррумпированную страну, экономику, находящуюся в руках армянских олигархов, деньги, с таким трудом нажитые в постсанкционный период, это уж увольте.

А сможет ли выжить Армения в одиночку? Конечно, нет. Даже если содержать ее попытаются богатые родственники из-за границы. Все-таки помогать финансами и содержать целую страну - это кардинально разные финансовые обязательства. Как бы ни была мощна армянская диаспора, в одиночку содержать разваливающуюся и загибающуюся страну она не в состоянии.

Однако Армения полна надежд и смотрит в свое будущее с волнением.

«О том, что Армения задумалась об «уходе» из-под российского влияния, говорит все больше российских экспертов. Это связано как с инициативой фракции «Елк» о выходе из ЕАЭС, так и с волной недовольства в Армении в связи с продажами российского оружия Азербайджану, сговором Турции и России по поводу С400 и неутешительной статистикой Евразийского союза и ОДКБ.

Судя по публичной риторике в Армении, времена «безальтернативности» России прошли, и многие просто ждут момента, когда можно будет «оторваться»», - пишет армянское издание Lragir.

Ну что ж, можно предположить, что угрозы в стиле не очень умной блондинки не останутся не замечены Москвой, которая хорошо понимает, что деваться из-под нее Армении некуда. Может, она еще немного посмотрит на метания Еревана, но очень скоро стукнет кулаком по столу и запретит вилять хвостом направо и налево. И тогда Армении придется заплатить за столь легкомысленное поведение, и, может быть, даже, по старому русскому обычаю, она будет немножко бита по возвращении к хозяину. Но это так, для острастки. Тарифы на свет для армян российские энергетические компании повысят или очередной кредит на вооружение заморозят. Главное, что после этого Армения поймет, что Кремль хоть и бьет, но все же любит, причем регулярно...

Эльмира Таривердиева, глава Русской службы новостей Trend