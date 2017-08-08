В Азербайджане открыли сервисный центр бронетехники – ФОТО

2017-08-08 11:55 | www.oxu.az | 3

По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, продолжаются работы в сфере развития Вооруженных сил.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт Минобороны, руководство министерства обороны приняло участие в открытии Центра по ремонту и техническому обслуживанию боевых бронированных колесных машин различного назначения.

Было доложено, что в центре будет проведено техническое обслуживание бронированного корпуса военной техники, оборудования и систем вооружения, установленных на автомобильной технике, имеющихся в арсенале Вооруженных сил.

В центре созданы все условия для подготовки водителей, наводчиков, операторов, а также кадров по другим специальностям из числа личного состава.

Министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов ознакомился со складом оружия, лабораторией, а также другими служебными и административными помещениями в центре.

После проведения обзорного брифинга о деятельности центра министр обороны дал соответствующие указания в связи с расширением его деятельности и возможностей.

А.М.

