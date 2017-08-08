Турция и Кыргызстан обсудят развитие двухсторонних отношений - диписточник

2017-08-08 12:34 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Турция и Кыргызстан обсудят развитие двухсторонних отношений во время сегодняшней встречи в Анкаре, между премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом и премьер-министром Кыргызстана Сооронбай Жээнбековым.

Об этом сообщили Trend во вторник из дипломатических источников в Турции.

Как отметил источник, во время встречи премьеров двух стран ожидается также обсуждение региональных вопросов.

«В частности, ожидается, что главы правительств обсудят вопросы, касающиеся борьбы с движением Фетхуллаха Гюлена», - сказал источник.

Напомним, что в ночь на 16 июля прошлого года в Турции группа мятежников предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 255 турецких граждан, свыше двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

Власти Турции обвиняют проживающего в США Фетхуллаха Гюлена в содействии попытке переворота.

После попытки военного переворота президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 июля прошлого года объявил о введении в стране чрезвычайного положения сроком на три месяца согласно статье 120 Конституции, после чего этот срок продлевался трижды по три месяца. В последний раз в июле этого года было принято решение о продлении чрезвычайного положения еще на 90 дней.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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