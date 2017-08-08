Гурбангулу Бердымухамедов: «Отношения Туркменистан-Азербайджан переживают новый этап в своем развитии»

2017-08-08 13:31 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА, об этом во время встречи один на один с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил президент Туркменистана Гурбангулу Бердымухамедов.

Он отметил, что и Туркменистан, и Азербайджан делают все для безопасности, процветания, стабильности в мире: «Для реализации этой политики наши страны взаимодействуют в ООН, ОБСЕ, ОИС, поддерживают друг друга. Мы благодарны Вам за то, что всегда поддерживаете политику Туркменистана, основанную на нейтралитете. Что касается торгово-экономических отношений, сегодня и Туркменистан, и Азербайджан, реализуя крупные проекты в энергетической, транспортной и других сферах, занимают особое место не только в регионе, но и в мировом масштабе. Это не ограничивается внесением вклада в развитие двух стран, региона. Реализуемые нашими странами проекты имеют большое значение и играют определенную роль в мире».