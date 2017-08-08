Министерство образования выразило отношение к недовольству в связи с переводом студентов

2017-08-08 13:48 | www.apa.az | 3

Министерство образования выразило отношение к недовольству в связи с переводом студентов.

Как сообщает АПА. завсектором Минобразования Сульхаддин Гезалов сказал, что в правилах перевода студентов есть определенные требования.

По его словам, во время перевода студентов в вузы Баку набранный студентом при поступлении балл должен быть больше, чем балл факультета, на который он хочет получить перевод: «Это требование должно быть удовлетворено. Если это условие не будет удовлетворено студентом, обратившимся на сайт transfer.edu.az, то его обращение рассмотрено не будет. При переводе следует соблюдать определенные условия».

Завсектором сказал, что основное недовольство выражают те, кто хочет получить перевод из вузов стран СНГ в высшие учебные заведения Азербайджана: «Если студент поступил в зарубежный вуз на основе экзаменов TOEFL, İELTS, то здесь проблем нет. Есть много вузов, которые принимают студентов без экзаменов на основе аттестата. В этом случае при переводе будут ограничения».