Министр уволил и.о. директора института

2017-08-08 12:08 | www.oxu.az | 3

В министерстве сельского хозяйства состоялось расширенное заседание коллегии в связи с недостатками, допущенными в работе Научно-исследовательского института животноводства Минсельхоза.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на azxeber.com, министр сельского хозяйства Гейдар Асадов заявил, что временно исполняющий обязанности директора Фамиль Насибов неправильным подбором и размещением кадров нанес серьезный удар по престижу научно-исследовательского института и его коллектива.

Решением коллегии за допущенные в работы серьезные недочеты и неискреннее поведение Ф.Насибов был освобожден от исполнения обязанностей директора Научно-исследовательского института животноводства.

Л.А.

