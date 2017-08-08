Знаменитого футболиста «задушила жаба» во время оплаты интим-услуг

2017-08-08 12:12 | www.oxu.az | 3

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии по футболу Рахим Стерлинг во время турне команды по США обманул проститутку.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на lenta.ru, об этом рассказала сама пострадавшая, чье имя не называется.

Инцидент произошел в одной из гостиниц Лос-Анджелеса (штат Калифорния). Стерлинг вызвал девушку в номер, но отдал ей лишь половину от оговоренной заранее суммы (4 тысячи долларов).

«Рахим жаловался, что ему нужно идти в банкомат. Он сказал, что оставил деньги у стойки регистрации. Стерлинг – наглый человек, ему стоит пересмотреть свое отношение к женщинам», - заявила девушка.

22-летний хавбек выступает за «Манчестер Сити» с 2015 года, его зарплата составляет около 200 тысяч долларов в неделю. В прошлом сезоне игрок провел в составе горожан 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 мячей. Также на его счету два гола в 32 матчах в составе сборной Англии.

И.Ф.