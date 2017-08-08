Клип на песню Майкла Джексона Thriller переведут в формат 3D

2017-08-08 12:38 | www.trend.az | 3

Видеоклип на песню Thriller американского исполнителя Майкла Джексона (1958-2009) перевыпустят в формате 3D. Об этом, как передает ТАСС, сообщил режиссер Джон Лэндис, который снял оригинальное видео 34 года назад.

Премьера новой версии клипа состоится в рамках 74-го Венецианского кинофестиваля, который пройдет с 30 августа по 9 сентября. Однако не исключено, что после этого трехмерное видео покажут в кинотеатрах США.

Как рассказал Лэндис журналу Entertainment Weekly, 14-минутный клип был конвертирован в трехмерный формат с помощью самых передовых из имеющихся технологий. Видео также было полностью отреставрировано, однако не подвергалось какому-либо монтажу или редактуре, сохранив свой первоначальный замысел.

По словам Лэндиса, он старался "использовать 3D творчески". Режиссер также обещает удивить будущих зрителей по крайней мере одним "шокирующим сюрпризом". "Мы в полной мере воспользовались удивительными возможностями новых технологий, добавив новое измерение к картинке и улучшив звук, выведя его на новый уровень", - рассказал Лэндис.

Видео к песне Thriller с одноименного альбома вышло в свет в 1983 году и считается одним из самых известных и популярных клипов в истории. Работа Лэндиса получила несколько престижных премий, в том числе Grammy. Телеканал MTV включил видео в список 100 величайших музыкальных клипов всех времен.

Согласно сюжету клипа, Джексон превращается сначала в оборотня, а затем - в зомби, после чего исполняет свой знаменитый зажигательный танец. Для создания видео использовались передовые на тот момент спецэффекты и сложный грим.

Обладатель 15 премий Grammy Майкл Джексон скончался 25 июня 2009 года в возрасте 50 лет от острой интоксикации организма препаратом Propofol, который вместе с другими лекарствами ему дал его лечащий врач Конрад Мюррей. Мюррея впоследствии обвинили в профессиональной халатности и промедлении с вызовом неотложки. В ноябре 2011 года жюри присяжных в суде Лос-Анджелеса признало его виновным в непредумышленном убийстве, за что он был приговорен к четырем годам лишения свободы.