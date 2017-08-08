В Баку в цехе по ремонту автомобилей начался пожар
2017-08-08 13:51 | www.apa.az | 4
В Баку в цехе по ремонту автомобилей начался пожар.
Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МЧС Азербайджана, согласно информации, поступившей в Центр управления при кризисных ситуациях, в расположенном на территории Насиминского района цехе по ремонту автомобилей начался пожар.
На место происшествия прибыли соответствующие службы и техника МЧС.
В настоящее время продолжаются работы по тушению огня.
По факту будет предоставлена дополнительная информация по мере ее поступления.