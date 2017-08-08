Министерство провело рейд на побережье
2017-08-08 12:18 | www.oxu.az | 3
В Баку вдоль побережья Каспийского моря был проведен рейд.
Об этом Oxu.Az сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов.
В ходе рейда выяснилось, что в центрах отдыха Aquapark, «121», Amay, пляже Delfin, объекте общественного питания Fərdi, кафе Cənub нарушается законодательство в сфере утилизации отходов, а в ресторане Balıq evi сливают в море сточные воды. В отношении нарушивших закон владельцев объектов были составлены протоколы.
В целом, виновные лица оштрафованы на 6150 манатов за совершение административных правонарушений, им были даны обязательные для исполнения срочные «обязательные указания» для устранения недостатков.
Рейды продолжаются.