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Министерство провело рейд на побережье

2017-08-08 12:18 | www.oxu.az | 3

В Баку вдоль побережья Каспийского моря был проведен рейд.

Об этом Oxu.Az сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов.

В ходе рейда выяснилось, что в центрах отдыха Aquapark, «121», Amay, пляже Delfin, объекте общественного питания Fərdi, кафе Cənub нарушается законодательство в сфере утилизации отходов, а в ресторане Balıq evi сливают в море сточные воды. В отношении нарушивших закон владельцев объектов были составлены протоколы.

В целом, виновные лица оштрафованы на 6150 манатов за совершение административных правонарушений, им были даны обязательные для исполнения срочные «обязательные указания» для устранения недостатков.

Рейды продолжаются.

A.M.

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