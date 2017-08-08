Минэкологии оштрафовало центры отдыха и объекты общепита на побережье Каспийского моря

2017-08-08 12:46 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Министерство экологии и природных ресурсов (МЭПР) провело рейды на побережье Каспийского моря. Согласно информации предоставленной Trend из министерства, действующие на побережье Каспийского моря центры отдыха «Aquapark», «121», «Amay», пляж «Delfin», общепит «Fərdi», кафе «Cənub» нарушили нормы утилизации твердых бытовых отходов, а в ресторане «Balıq evi» сточные воды сливались в море без соответствующей очистки.

В отношении нарушивших закон владельцев объектов были составлены протоколы, и им было дано время для устранения недочетов.

В связи с выявленными административными правонарушениями виновные лица были оштрафованы в совокупности на 6 150 манатов, говорится в сообщении минэкологии, распространенном во вторник.

Рейды продолжаются, отметили в министерстве.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)