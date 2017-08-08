Потушен пожар в цехе по ремонту автомобилей в Баку - ОБНОВЛЕНО
2017-08-08 14:06 | www.apa.az | 4
Потушен пожар в цехе по ремонту автомобилей в Баку.
Как сообщает корреспондент АПА с места происшествия, огнем были охвачены 9 гаражей.
В результате усилий прибывших на место происшествия пожарных удалось предотвратить распространение огня на близлежащие строения и потушить пожар.
Выясняются причины возгорания.
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13:39
В Баку в цехе по ремонту автомобилей начался пожар.
Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МЧС Азербайджана, согласно информации, поступившей в Центр управления при кризисных ситуациях, в расположенном на территории Насиминского района цехе по ремонту автомобилей начался пожар.
На место происшествия прибыли соответствующие службы и техника МЧС.
В настоящее время продолжаются работы по тушению огня.