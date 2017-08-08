В Азербайджане воздух прогреется до 43 градусов

2017-08-08 12:30 | www.oxu.az | 6

В среду, 9 августа, в Баку и на Абшеронском полуострове будет солнечно. Слабый юго-восточный ветер вечером сменится северо-западным.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 25-28, днем - 37-42, в Баку ночью 26-28, днем - 39-41 градус тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Ночью относительная влажность составит 70-80%, днем - 35-45%.

Температура морской воды на пляжах Абшерона – в Сумгайыте, Новханы, Пиршагы, Нардаране, Бильгях составит 28-29, в Загульбе, Бузовне, Мардакяне, Шувелане – 29-30, в Тюркян, Говсане, Сахиле и Шихово – 30-31 градус тепла.

В районах Азербайджана в основном осадков не ожидается. Вечером будет дуть переменчивый западный ветер. Ночью температура воздуха составит 22-27, днем - 38-43, в горах ночью 16-21, днем - 29-34 градуса тепла.

Э.А.

