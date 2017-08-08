Опрос: рекордное число жителей США не одобряют работу Трампа

2017-08-08 12:36 | www.oxu.az | 3

Число жителей США, недовольных работой Дональда Трампа на посту президента страны, возросло до 56%. Об этом свидетельствуют результаты опроса службы SSRS.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на gazeta.ru, число недовольных работой Трампа возросло до самого высокого уровня с момента его вступления в должность.

Отмечается, что в феврале его одобряли 44% американцев, не одобряли — 53%. При этом в апреле довольны работой Трампа были все те же 44%,а недовольны — 54%.

В настоящее время одобряют его работу 38% граждан США.

Ранее опрос Gallup показал, что работой президента США Дональда Трампа довольны более половины американцев в 17 штатах.

И.Ф.