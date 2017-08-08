Саакашвили покинул Польшу

2017-08-08 14:10 | www.apa.az | 7

Лишенный украинского гражданства экс-президент Грузии Михаил Саакашвили покинул Польшу.

Как сообщает АПА, информацию об этом распространила польская радиостанция «ZET». В свою очередь в Пограничной службе Польши не стали отвечать на вопрос о том, в какую страну направился Саакашвили и какой документ предъявил при пересечении границы.

Напомним, Саакашвили приехал в Польшу с визитом и принял участие в торжественных мероприятиях по случаю годовщины Варшавского восстания. Сам Саакашвили заявил о намерении посетить другие европейские страны. Ранее грузинские власти обратились к Польше с запросом, находится ли на ее территории бывший президент Грузии. В Генпрокуратуре Грузии сообщили, что в Тбилиси Саакашвили обвиняют по делам об убийстве Сандро Гиргвилиани, растрате государственных средств, жестоком избиении депутата грузинского парламента Валерия Гелашвили, а также захвате и отъеме телекомпании «Имеди». Ему грозит до 11 лет лишения свободы.

Отметим, Миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что Порошенко аннулировал украинское гражданство Саакашвили из-за того, что тот предоставил недостоверную информацию при его получении.