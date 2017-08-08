Почему демонтировали флагшток на Площади флага?

2017-08-08 12:42 | www.oxu.az | 3

«Установленный на площади флагшток по техническим характеристикам и с технологической точки зрения - совершенное устройство. Минуло 7 лет со дня создания Площади государственного флага. Согласно инструкции, следует регулярно проводить работы по общему техосмотру и оценке флагштока. B этот раз состоится капитальный техосмотр».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Qafqazinfo, об этом заявил завотделом Управления приморского бульвара при Кабинете министров Назим Меджидов, комментируя новость о демонтаже флагштока на Площади флага.

По его словам, в первые же дни флаги начали рваться, не выдержав напора ветра:

«Из-за этого специально для наших ветров разработали спецматериал, который более или менее справлялся с ветрами. По сути, конструкция для защиты от колебания ветра устроена так, что постоянно находится под натяжкой от любого ветра, но не штормового».

Н.Меджидов отметил, что имеются лимиты по ветровым нагрузкам:

«У нас эти лимиты очень часто переходили грань, из-за этого приходилось опускать флаг. Флагшток по своей инженерной конструкции не был рассчитан на то, чтобы днями, неделями быть без натяжки, предусмотренной весом флага. Из-за сильных ветров, когда натяжки от снятого флага нет, начинались дикие колебания, постепенно расшатывавшие внутреннюю систему бесшовной конструкции.

Новый флагшток будет строится после демонтажа старого и заливки нового фундамента. Флагшток должен быть шире по диаметру, что усилит нагрузку на фундамент. Новый проект рассчитан как минимум на год».

Э.А.

