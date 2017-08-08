Дом Элвиса Пресли выставили в аренду

2017-08-08 12:54 | www.oxu.az | 6

Дом Элвиса Пресли, расположенный в Беверли-Хиллз, выставили в аренду.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на TMZ.

Как стало известно, за одну ночь в указанном доме необходимо будет заплатить 4 тыс. долларов. Однако жильцам запрещено снимать жилище менее чем на пять дней.

Уточняется, что в доме есть четыре спальни, шесть ванных комнат, а также бассейн и спа.

Ранее сообщалось, что самолет Элвиса Пресли продан на аукционе в США за 430 тыс. долларов.

A.C.

