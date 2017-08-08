Назван предполагаемый виновник аварии с участием БТР в России – ВИДЕО

2017-08-08 13:00 | www.oxu.az | 3

Сотрудники кузбасской ГИБДД разбираются в обстоятельствах ДТП с участием легкового автомобиля и бронетранспортера на перекрестке в Кемерово, предварительным виновником которого в ведомстве назвали водителя БТР-80.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, инцидент произошел утром в понедельник на пересечении улиц Сибиряков-Гвардейцев и Соборной. Видеозаписи ДТП появились в социальных сетях. По словам очевидцев, БТР в сопровождении УАЗ военно-автомобильной инспекции выезжал с улицы Тимирязева на Сибиряков-Гвардейцев в сторону Пролетарской. Легковой автомобиль Kia выезжал с Соборной на Сибиряков в сторону Пионерского бульвара. По данным свидетелей происшествия, Kia получила серьезные повреждения.

«На пересечении улицы Сибиряков-Гвардейцев и улицы Соборной, по предварительным данным, водитель БТР-80 при выезде на регулируемый перекресток не убедился в безопасности дорожного движения и совершил столкновение с автомобилем Kia Ceed. В результате ДТП травмирован водитель автомобиля Kia», - сообщили РИА Новости в региональной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, правоохранители проводят проверку, выясняют все обстоятельства и определяют степень вины каждого участника аварии.

В ГИБДД также уточнили, что за рулем Kia был 33-летний мужчина, который позже обратился за помощью к врачам.

«Мужчину, который управлял легковым автомобилем, госпитализировали, ему назначили стационарное лечение», - сказал собеседник агентства, не уточнив степень и характер полученных водителем травм.

И.Ф.