Сотрудник дорожной полиции ударил водителя – ВИДЕО

2017-08-08 13:10 | www.oxu.az | 6

На дороге Исмаиллы-Габала сотрудник Государственной дорожной полиции поспорил с водителем.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на baku.ws, дорожный полицейский ударил по камере, которой водитель вел съемку.

По его словам, сотрудник дорожно-патрульной службы задержал его за обгон на прямой дороге. Водитель хотел, чтобы инспектор доказал нарушение правил.

Инспектора разозлило, что водитель не предоставляет документы, и он ударил по камере.

А.М.

