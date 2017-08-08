SOCAR в этом году перечислила в госбюджет 129 млн манатов

2017-08-08 13:19 | www.oxu.az | 4

В июле 2017 года Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) перечислила в госбюджет страны 128,954 млн. манатов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, это на 1,755 млн. манатов или 1,4% больше, чем в аналогичном периоде 2016 года. В январе-июле в госбюджет перечислено 914,566 млн. манатов, что на 125,625 млн. манатов или 15,9% больше по сравнению с аналогичным показателем за соответствующий прошлогодний период.



Помимо этого, в июле SOCAR перечислила в Государственный фонд социальной защиты 12,959 млн. манатов, что на 875 тыс. манатов или 7,2% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. В январе-июле отчисления SOCAR в ГФСЗ составили 87,251 млн. манатов, что на 5,635 млн. манатов или 6,9% больше по сравнению с аналогичным показателем за соответствующий прошлогодний период.

Л.А.

