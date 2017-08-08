Президент Азербайджана: «Мы хотим, чтобы в регионе навсегда воцарились стабильность, мир»

2017-08-08 14:56 | www.apa.az | 6

«Мы придаем очень большое значение вашему визиту. Уверен, что визит сыграет значимую роль в развитии туркменистано-азербайджанских отношений. Мы друзья, соседи, на протяжении веков наши народы жили в атмосфере дружбы, добрососедства и сегодня в качестве двух независимых государств мы подняли наше сотрудничество на новый уровень».

Как сообщает АПА, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи в расширенном составе с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

«Мы осуществляем успешное сотрудничество во всех сферах. Достигнуты очень хорошие результаты в политической, экономической, транспортной, энергетической и других сферах. Обсужденные сегодня нами на встрече сглазу на глаз вопросы также свидетельствуют о том, в наших позициях присутствует единый подход. Мы хотим, чтобы Туркменистан и Азербайджан продолжили сохранять свои связи на высоком уровне, чтобы эти связи еще более расширились. Мы хотим, чтобы в регионе навсегда воцарились стабильность, мир. Хотим, чтобы наши народы жили хорошо, жили в благосостоянии. Несомненно, что развитие наших двусторонних отношений полностью отвечает интересам наших народов. Туркменистан и Азербайджан демонстрируют образцовые отношения как на международной арене и в регионе, так и в двустороннем формате. Ваш сегодняшний визит в очередной раз подтверждает это. Хочу выразить уверенность в том, что визит будут оче6нь успешным и поднимет наши отношения на еще более высокий уровень»,-подчеркнул глава азербайджанского государства.