Путина спроецировали на отель Трампа - ВИДЕО

2017-08-08 13:30 | www.oxu.az | 4

На фасаде отеля Trump SoHo в Нью-Йорке в ночь на 8 августа появилась проекция с изображением президента России Владимира Путина.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на lenta.ru, видео в своем Twitter опубликовал организатор акции художник Робин Белл.

На кадрах читается фраза на английском «Happy to help, bro» («Рад помочь, братишка»), а также надпись по-русски «Крепись, братан». Подразумевается, что эти слова произносит российский лидер, обращаясь к президенту США Дональду Трампу.

Издание Business Insider связало проведение акции с новым этапом расследования возможного вмешательства России в американские выборы — формированием большого жюри присяжных.

И.Ф.