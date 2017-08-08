Бердымухамедов: «Туркменистан и Азербайджан являются сторонниками сохранения международной и региональной безопасности»

2017-08-08 15:00 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА, об этом во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном составе заявил президент Туркменистана Гурбангулу Бердымухамедов.

«Хотел бы выразить Вам глубокую благодарность. Вы пригласили меня посетить Азербайджан с официальным визитом. От себя лично и от имени делегации выражаю Вам глубокую благодарность. Особо хочу поблагодарить за теплый прием. Как Вы уже отметили, мы соседние страны. Еще раз благодарю Вас за оказанное мне гостеприимство. Здесь созданы прекрасные условия для совместной эффективной работы», - подчеркнул он.

Президент Туркменистана отметил, что основная цель визита – еще больше укрепить существующие между нашими государствами и народами братские отношения: «Сегодня для развития связей и сотрудничества в экономической, торговой и гуманитарной сферах имеются широкие возможности. Что касается политического направления, хотел бы сказать, что наши государства в основном являются именно сторонниками сохранения международной и региональной безопасности. Мы желаем, чтобы стабильное развитие наших стран продолжалось. Это в свою очередь является фактором, оказывающим позитивное влияние на политические процессы в регионах Центральная Азия и бассейн Каспийского моря. В нынешних условиях наши страны должны усилить сотрудничество в рамках таких авторитетных организаций как ООН, ОБСЕ, ОИС, СНГ, ОЭС и других».