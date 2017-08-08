Президент Туркмении прибыл в Азербайджан – ФОТО + ОБНОВЛЕНО

2017-08-08 13:49 | www.oxu.az | 3

8 августа состоялась церемония подписания азербайджано-туркменских документов с участием президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Как сообщает Oxu.Az, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджанской Республики.

12:04

Во вторник, 8 августа, состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова в расширенном составе.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщила пресс-служба президента Азербайджана.

10:45

Во вторник, 8 августа, после официальной церемонии встречи президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провели встречу «тет-а-тет».

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

10:25

Во вторник, 8 августа, состоялась церемония официальной встречи находящегося с официальным визитом в Азербайджанской Республике президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Как передает Oxu.Az, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь президента Туркменистана был выстроен почетный караул.

Начальник почетного караула отрапортовал президенту Ильхаму Алиеву.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Прозвучали государственные гимны Туркменистана и Азербайджана.

Президенты Азербайджана и Туркменистана сфотографировались для официального фото.

10:16

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухаммедов 8 августа совершил официальный визит в Азербайджанскую Республику.

Как передает Oxu.Az, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Г. Бердымухаммедова в аэропорту встретили первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.

A.M.

