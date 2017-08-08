Гурбангулы Бердымухамедов: Туркменистан и Азербайджан занимают особое место не только в региональном, но и в мировом масштабе

2017-08-08 13:53 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Туркменистан и Азербайджан занимают особое место не только в региональном, но и в мировом масштабе. Об этом Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов сказал во вторник в Баку на встрече один на один с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Дорогой брат, разрешите выразить Вам признательность от имени всей нашей делегации за приглашение посетить Азербайджан. Этот визит имеет большое значение. Одним из самых важных постулатов политики является поддержание хороших отношений с соседями. Эти отношения зависят от того, как реализуется многостороннее сотрудничество и взаимная деятельность по различным направлениям.

В современное время туркмено-азербайджанские отношения переживают свой новый этап, обретают новое содержание. Это наблюдается и в политике, и в экономике, и в культурно-гуманитарной сфере. Особо следует отметить, что и Туркменистан, и Азербайджан делают все для безопасности, благополучия, стабильности и развития в мире. Для проведения этой политики наши страны осуществляют взаимную деятельность и поддерживают друг друга в ООН, ОБСЕ, ОИС и других авторитетных международных организациях. Мы признательны Вам за то, что Вы всегда поддерживаете опирающуюся на нейтральный статус политику Туркменистана.

Что касается торгово-экономических отношений, то сегодня и Туркменистан, и Азербайджан, реализуя крупные проекты в энергетической, транспортной и других сферах, занимают особое место не только в региональном, но и в мировом масштабе. Это не ограничивается вкладом двух стран лишь в развитие региона, реализуемые нашими странами проекты имеют большое значение и играют определенную роль в мире.

Что касается культурно-гуманитарной сферы, то Вы правильно отметили, что корни наших языков, истории, духовных ценностей уходят в глубь веков, они близки и схожи друг с другом. Очень важно сохранить и передать все это будущим поколениям.

Дорогой брат, уважаемый господин Президент, я желаю Вам больших успехов в государственной деятельности, в работе, направленной на укрепление туркмено-азербайджанских отношений, на процветание Азербайджана.

Пользуясь возможностью, приглашаю Вас принять участие в торжественной церемонии открытия V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые пройдут в Ашхабаде. Открытие состоится 17 сентября. С большим почтением приглашаю Вас и членов Вашей делегации.

Желаю братскому азербайджанскому народу больших успехов в развитии и благополучия. Еще раз выражаю Вам глубокую признательность за приглашение посетить Вашу прекрасную страну», - сказал Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.