Президент подписал указ об обеспечении деятельности Управления государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер»

2017-08-08 15:17 | www.apa.az | 4

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об обеспечении деятельности Управления государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер».

Как сообщает АПА, уставный фонд «Ичеришехер» формируется за счет госбюджета и составляет 1 миллион манатов.

Для госрегистрации Управление государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» в течение 3 дней с момента вступления в силу указа должно обратиться в Министерство налогов.

Отметим, Ильхам Алиев обладает полномочиями утверждать устав Управления, определять размер его уставного фонда, назначать и снимать с должности председателя правления, реорганизовывать и ликвидировать структуру.