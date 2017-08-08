Улететь за 29 евро: лоукостер Buta Airways набирает высоту

2017-08-08 14:10 | www.oxu.az | 4

Классик детской литературы Марк Твен как-то отметил: «О двух вещах мы будем жалеть на смертном одре – что мало любили и мало путешествовали». Твен был «заядлым» путешественником.

1 сентября состоится первый рейс Buta Airways – первой низкобюджетной авиакомпании в Азербайджане. Бюджетный в этом случае – это не стеснение, а весомое преимущество, экономные путешественники давно летают по миру за 30-50 евро.

С чем «едят» лоукостер? Запомните: лоукостер бесплатно не спросит, что вас интересует, не меняет место и не предлагает перекусить в полете. Он не выбирает центральные аэропорты и не летает в удобное время, но предоставляет замечательную цену на перелет из пункта А в пункт Б.

Ждите беды, если вы невнимательно ознакомились с правилами лоукост-перевозчика. Соблазнившись бюджетными билетами, невнимательные пассажиры могут переплатить втридорога.

Поэтому главная задача путешественника на лоукостере – умение грамотно планировать. Планируйте раннюю покупку билетов. Бережливые туристы стараются купить билет загодя – по «вкусной» цене, - ближе к дате путешествия его стоимость обязательно вырастет.

Возможность самостоятельно заказать электронный авиабилет непосредственно на сайте лоукостера Buta Airways – большое преимущество. Сайт понятный и простой, под рукой подробная инструкция https://www.butaairways.az/ru/. Если уверены, что полетите, покупайте билеты. Стоимость билетов от 29 евро! С такого тарифа начинается цена за место, без полноценного питания, учета багажа и ручной клади.



Лоукостер практикует онлайн-чекин. Привычная регистрация в аэропорту– платная услуга (3 евро).

Помимо веб-сайта, бесплатную регистрацию можно также будет пройти в киосках самостоятельной регистрации в аэропорту. Здесь необходимо ввести фамилию и номер билета (или брони), после чего автомат распечатает для вас посадочный талон.

В Buta Airways регистрация на рейс доступна за 20 часов до вылета.

У большинства других лоукостеров с этим строже: забыл пройти онлайн-регистрацию на рейс, вам «помогут» вновь ее пройти, но уже за цену почти равнозначную стоимости билета.

Багаж - камень преткновения! Лоукостер – это не путешествие с диваном-чемоданом-саквояжем, он хорош для тех, кто путешествует налегке. В большом чемодане нет ничего удивительного, мир за его пределами. Багаж в случае лоукостеров – платный.

Ручная кладь пассажиру Buta Airways обойдется в 25 евро. Стоимость дополнительного места багажа (23 кг) равна 25 евро. При оплате багажа не менее чем за три часа до вылета на сайте авиакомпании, а также в кассах аэропорта и официальных агентствах эта сумма не превысит 20 евро.

Цены демократичные. К примеру, английская бюджетная авиакомпания EasyJet установила тариф от 16 до 29 евро за багаж весом в 20 кг при предварительной оплате, и от 40 до 55 евро в случае оплаты в аэропорту.

Взять с собой на борт без доплаты можно: дамскую сумочку, мужской портфель, гаджеты (ноутбук, фотоаппарат, видеокамера, планшет, мобильный телефон), букет цветов, костюм в портпледе, верхнюю одежду, трость, зонт, папку для бумаг, люльку, необходимые для перелета предметы и еду для ребенка до двух лет, костыли. И более ни одной вещи на нос.

Подкрепиться на земле?! Абсолютное большинство бюджетных авиакомпаний не кормят бесплатно на борту, немногие за просто так могут предложить обычную воду. Поэтому путешественники предпочитают не переплачивать за еду в воздухе, подкрепляясь заранее на земле: дома или в аэропорту.

Пассажиры Buta Airways могут заморить червяка, на борту перевозчика бесплатно предлагаются сэндвичи и вода. Но, если вы уверены, что в воздухе, как после моря, изрядно проголодаетесь – закажите еду заранее на сайте лоукостера.

Аэропорты за бугром. Лоукост-перевозчики не используют в качестве домашних крупные аэровокзалы. Их самолеты приземляются в самом отдаленном районе города, откуда добраться до города бывает непросто. Самолеты Buta Airways вылетают с главного аэропорта страны – Международного аэропорта Гейдар Алиев.



Самолеты: безопасность! Главное правило лоукостеров – экономия на всем, но не на безопасности! Безопасность прежде всего. Молодой авиапарк лоукостеров экономичнее старого, он состоит из одной модели лайнеров, самолеты потребляют меньше топлива, почти не нуждаются в ремонте. Флот азербайджанского лоукостера состоит из современных самолетов Embraer.

Без претензий к комфорту… Самолеты лоукостеров оборудованы максимальным количеством кресел с минимальным расстоянием для ног, чтобы заполнить судно под завязку. Комфортный же шаг кресел в самолетах азербайджанского перевозчика Buta Airways позволяет путешественникам расположиться удобно, двухкресельный блок самолета уменьшает вероятность дискомфорта. И этот фактор – основополагающий. Не совсем приятно сидеть в среднем ряду, будучи зажатым с двух сторон.

Спинки самолетов откидываются – мелочь, но приятно. За определённую плату пассажир может выбрать/поменять место в самолете. Следует также отметить, что азербайджанский лоукостер, как большинство бюджетных авиакомпаний, не рассаживает родителей и детей, дети до 12 лет сидят рядом с одним из родителей.

Так, воспользовавшись услугами лоукостера Buta Airways можно придумать безмерное множество маршрутов для недорогих странствий. Смело отправляйтесь в путь, ведь путешествие на лоукостере – еще один замечательный способ расширить Родину.