В Саудовской Аравии скончался 26-летний принц

2017-08-08 14:20 | www.trend.az | 4

Королевский двор Саудовской Аравии заявил о кончине принца Сальмана бен Абдаллаха бен Турки Аль Сауда, передает РИА Новости со ссылкой на агентство SPA.

"В мир иной отправился принц Сальман бен Абдаллах бен Турки Аль Сауд", — говорится в сообщении официального агентства.

Причины смерти не раскрываются.

Агентство Eremnews со ссылкой на близких скончавшегося сообщает, что принцу было 26 лет, а причиной смерти стал сердечный приступ.