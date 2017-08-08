Саакашвили отправился в Литву

2017-08-08 15:25 | www.apa.az | 4

Стало известно, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили покинул Польшу и отправился в Литву.

Как сообщает АПА, об этом он написал на своей странице в «Facebook».

«Всегда приятно находится в братской Литве, особенно среди друзей-основателей литовской независимости: Витаутаса Ландсбергиса, министров, членов правительства и кандидатов в президенты. Я поблагодарил литовцев за поддержку Украины и Грузии, а также очень благодарен за позицию, занятую по поводу моего гражданства», подчеркнул он.