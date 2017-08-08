Рианна выбрала колоритный наряд и повеселилась на ежегодном фестивале – ФОТО

2017-08-08 14:20 | www.oxu.az | 4

Несмотря на занятость Рианна из года в год откладывает дела в начале августа и возвращается на свой родной Барбадос, чтобы принять участие в ежегодном фестивале Crop Over. Нынешнее лето не стало исключением – 29-летняя певица повеселилась вместе с соотечественниками на традиционном празднике, посвященном сбору урожая, и рассказала о нем в своем микроблоге.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на spletnik.ru.

История празднества берет свое начало в XVII веке, когда жители острова песнями и танцами отмечали окончание сбора урожая сахарного тростника. На Барбадосе и по сей день сохранились многие традиции национального торжества, которые Рианна поддерживает. Ежегодно она присоединяется к пестрой толпе девушек в яркий нарядах, похожих на одежду участниц карнавала в Рио.

В этом году РиРи появилась в костюме из разноцветных камней, украшенном розовыми и зелеными перьями. На этом буйство красок не закончилось: певица дополнила образ голубым париком и такого же оттенка маникюром. В таком виде она присоединилась к другим участникам шумного гуляния.

A.C.

