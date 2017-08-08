Мать погибшего в аварии водителя: Мне ничего не нужно от Али Гасанова, пусть вернет моего сына

2017-08-08 14:30 | www.oxu.az | 4

3 августа на проспекте Гейдара Алиева произошло ДТП, совершенное водителем автомобиля Mercedes Gelandewagen Наилем Аллахвердиевым.

Gelandewagen на большой скорости врезался сзади в автомобиль ВАЗ-2115, потерял управление и перелетел на второстепенную полосу проспекта. Там автомобиль сбил трех пешеходов, перевернулся и сгорел. В ДТП погибли два человека, в том числе и один из пешеходов. Этот автомобиль принадлежит внуку вице-премьера Азербайджана, председателя Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасанова Наилю Аллахвердиеву.

Назиля Алиева, мать погибшего в той аварии водителя Мехди Алиева, дала интервью Ölkə.Az.

Как передает Oxu.Az, Н.Алиева заявила, что отец Наиля Аллахвердиева оказал ей помощь:

«Правда, на следующий день после аварии отец и родственники Наиля Аллахвердиева связались со мной. Они помогли мне организовать похороны. Но все это не компенсирует мне потерю сына. Я мать и потеряла красавца сына. У меня был только один сын, который кормил семью. Ни Али Гасанов, ни его супруга не позвонили мне и не выразили соболезнования. Очень хочу, чтобы мать Наиля встретилась со мной. Пусть увидит, как я страдаю. Мне ничего от них не надо, пусть вернут моего сына».

А.М.

