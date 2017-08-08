МИД Азербайджана: Обстрел ВС Армении мирного населения и гражданских объектов - результат безнаказанности

2017-08-08 15:39 | www.apa.az | 6

Как сообщает АПА, об этом заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя последнюю напряженность на линии соприкосновения войск.

Х. Гаджиев сказал, что в обновленной военной доктрине Армении открыто закреплено положение о проведении асимметрических атак вдоль линии фронта и избрание в этой связи своей целью гражданское население и объекты. Спикер МИД отметил, что безнаказанность в отношении Армении привела к тому, что военное руководство этой страны в своих заявлениях открыто признается в нанесении ударов по мирному населению и гражданским объектам: «Прямые и намеренные атаки Армении на мирное население и гражданские объекты Азербайджана являются грубым нарушением международного гуманитарного права и прав человека, в частности Женевской Конвенции от 1949 года и Дополнения №1 к нему, а также Конвенции о правах детей и Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Согласно современному международному праву, ответственность за эти действия наряду с Республикой Армения несет военно-политическое руководство Армении. Продолжение оккупации Арменией территорий Азербайджана и присутствие ВС Армении на оккупированных территориях Азербайджана является серьезным препятствием переговорному процессу, а также основной причиной военных рисков и напряженности. Для изменения неприемлемого и непостоянного статус-кво, основанного на оккупации, в первую очередь должен быть обеспечен вывод ВС Армении с оккупированных территорий Азербайджана. Еще раз заявляем, что ответственность за меры, предпринятые Азербайджаном для предотвращения провокаций и атак Армении, полностью лежит на Армении».