Арда Туран возвращается в сборную Турции

2017-08-08 14:37 | www.oxu.az | 4

Завершивший карьеру в национальной сборной Турции Арда Туран изменил решение.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, этот шаг 30-летний полузащитник испанской «Барселоны» предпринял после встречи с новым главным тренером команды Мирчи Луческу.

Сообщается, что вчера до начала матча «Барселона» – «Шапекоэнсе», который проходил в Испании, румын М. Луческу встретился с А. Тураном и уговорил его вернуться в сборную.

Отметим, что на пресс-конференции 6 июня А. Туран сообщил о завершении карьеры в сборной. Это решение он принял после скандала из-за нападения на спортивного журналиста Билала Меше.

Э.А.