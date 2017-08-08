Арда Туран возвращается в сборную Турции
2017-08-08 14:37 | www.oxu.az | 4
Завершивший карьеру в национальной сборной Турции Арда Туран изменил решение.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, этот шаг 30-летний полузащитник испанской «Барселоны» предпринял после встречи с новым главным тренером команды Мирчи Луческу.
Сообщается, что вчера до начала матча «Барселона» – «Шапекоэнсе», который проходил в Испании, румын М. Луческу встретился с А. Тураном и уговорил его вернуться в сборную.
Отметим, что на пресс-конференции 6 июня А. Туран сообщил о завершении карьеры в сборной. Это решение он принял после скандала из-за нападения на спортивного журналиста Билала Меше.
Э.А.