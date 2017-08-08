Михеил Саакашвили покинул Польшу

2017-08-08 14:42 | www.oxu.az | 4

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили покинул Польшу, сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

В свою очередь в Пограничной службе Польши не стали отвечать на вопрос о том, в какую страну направился Саакашвили и какой документ предъявил при пересечении границы.

«В соответствии с законом «О пограничной службе» данные о пограничном контроле могут предоставляться только уполномоченным государственным органам», - сообщила официальный представитель пограничного ведомства Агнешка Голиас.

Ранее грузинские власти обратились к Польше с запросом, находится ли на ее территории бывший президент Грузии. Как сообщила в интервью изданию «Обозреватель» прокурор Главной прокуратуры Грузии Натия Сонгулашвили, в Тбилиси Саакашвили обвиняют по делам об убийстве Сандро Гиргвилиани, растрате государственных средств, жестоком избиении депутата грузинского парламента Валерия Гелашвили, а также захвате и отъеме телекомпании «Имеди». Ему грозит до 11 лет лишения свободы.

До этого депутат правящей партии Польши «Право и справедливость» Малгожата Гощевская сообщила, что Саакашвили приехал в Польшу с визитом и принял участие в торжественных мероприятиях по случаю годовщины Варшавского восстания. Сам Саакашвили заявил, что прилетел в Варшаву из США сразу после того, как узнал о том, что лишен гражданства Украины, и намерен посетить другие европейские страны.

Миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что Порошенко аннулировал украинское гражданство Саакашвили из-за того, что тот предоставил недостоверную информацию при его получении.

В погранслужбе заявили, что, если Саакашвили попытается пересечь границу Украины, у него отберут паспорт и не пустят в страну.

В ноябре 2013 года Саакашвили уехал из Грузии после вступления в должность нового президента. В 2015 году президент Украины Петр Порошенко подписал указ о его назначении главой Одесской областной госадминистрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, заявив о нежелании властей Украины бороться с коррупцией.

И.Ф.