ВС Турции уничтожили опорные пункты РПК в Турции

2017-08-08 15:00 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Вооруженные Силы Турции уничтожили пять опорных пунктов террористической организации РПК на территории страны, говорится в сообщении Генштаба Турции, распространенном во вторник.

Согласно сообщению, опорные пункты РПК были уничтожены сегодня утром в рамках воздушных операций против РПК.

О количестве убитых членов РПК не сообщается.

Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер Бинали Йылдырым заявили, что эти операции будут продолжаться до полного уничтожения РПК.

Конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 30 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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