Минобразования обратилось к студентам в связи с процессом перевода

2017-08-08 15:43 | www.apa.az | 5

Начиная с 17-го июля около 3 тысяч студентов посредством портала transfer.edu.az обратились для перевода в средние специальные и высшие учебные заведения.

Как сообщает АПА, об этом сказал заведующий сектором Минобразования Сульхаддин Гезалов.

По его словам, 2300 из них выразили желание перевестись в вузы, около 700 студентов – в средние специальные учебные заведения.

Гезалов отметил, что студенты могут быть переведены как в государственные, так и в частные высшие учебные заведения.

По его словам, не допускается перевод в вузы Азербайджана лиц, получающих заочное образование в зарубежных высших учебных заведениях.

Завсектором добавил, что возможен перевод в вузы страны только студентов получающих очное образование, а также поступивших в зарубежные вузы путем сдачи экзаменов IELTS и TOEFL.

Он также отметил, что студенты университета «Тефеккюр», деятельность которого была приостановлена, также могут быть переведены в выбранные ими вузы посредством обращения на портал transfer.edu.az.

«Студентам данного университета следует обратиться на портал и загрузить необходимые документы. Портал будет функционировать до 15 августа. Времени осталось немного. Призываю желающих перевестись студентов обратиться на портал, если они хотят сменить свой вуз и специализацию», - добавил Гезалов.