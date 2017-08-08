Посольство Грузии распространило заявление в связи с годовщиной российско-грузинской войны

2017-08-08 15:45 | www.apa.az | 3

«Спустя девять лет Российская Федерация вновь не выполняет условия Соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года и при полном игнорировании фундаментальных принципов международного права продолжает политику оккупации и фактической аннексии неотъемлемых частей суверенного государства».

Как сообщает АПА, об этом говорится в заявлении посольства Грузии в Азербайджане, принятом в связи с 9-ой годовщиной российско-грузинской войны 2008 года.

Отмечается, что это выражается в незаконной интеграции Абхазии и Цхинвальского региона в военно-политическую и социально-экономическую систему России: «На линии соприкосновения войск регулярно происходят незаконные задержания и похищения людей, ограничение доступа к своим земельным участкам для проживающего на прилегающих территориях населения и ограничение свободного передвижения и такое положение еще больше осложнилось в результате закрытия четырех пропускных пунктов в направлении Абхазии. В отношении грузин, проживающих на оккупированных территориях, продолжается этническая дискриминация и нарушение их фундаментальных прав. Сотни тысяч человек были выдворены из своих домов».

Было отмечено, что несмотря на провокационные действия России, правительство Грузии остается верным своей мирной политике и хочет достичь мира путем переговоров: «В результате именно такой рациональной и мирной политики, в условиях вышеуказанных вызовов, власти Грузии смогли добиться необратимого демократического и экономического развития страны, обеспечить стабильность и мир на контролируемых ими территориях и продвижение по направлению европейской и евроатлантической интеграции Грузии. Выражаем благодарность партнерским странам и международным организациям за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности страны. Грузинская сторона вновь призывает международное содружество, направить консолидированные усилия на искоренение тяжелых последний августовской войны 2008 года и мирное урегулирование российско-грузинского конфликта».