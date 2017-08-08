Подсчитана стоимость автомобилей Наиля Аллахвердиева

2017-08-08 14:49 | www.oxu.az | 3

Коллекция автомобилей внука председателя Госкомитета по работе с беженцами и вынужденными переселенцами Али Гасанова Наиля Аллахвердиева стоит примерно 3 миллиона манатов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Qafqazinfo, к такому выводу пришел экономический эксперт Губад Ибадоглы.

По подсчетам экономиста, чтобы собрать такую коллекцию, человек со средней заработной платой должен минимум 326, а максимум 464 года.

Автопарк Наиля Аллахвердиева:

1. Mercedes G Wagon Brabus

Цена от 138.200 евро (276400 манатов) до 474.810 евро (949620 манатов)

2. Mercedes G 65 AMG

Цена 218.000 долларов США. (370.000 манатов)

3. Mercedes-Benz SLS AMG

Цена 201.500 долларов (342.550 манатов)

4. Mercedes-Benz AMG GT S

Цена от 110.000 ABŞ долларов (187.000 манатов) до 130.000 долларов (221.000 манатов)

5. Aston Martin

Цена 196.086 долларов (333.346 манатов).

6. Porsche Cayenne

Цена от 53900 долларов (91.630 манатов) до 79.995 долларов (135.991 манатов).

7. Audi Q-7

Цена 57.998 долларов (98.596 манатов).

8. Bentley Continental GT

Цена от 198.500 долларов (337.450 манатов) до 263.400 долларов (447.780 манатов).

Таким образом, общая сумма восьми автомобилей составляет 2 млн 898 тыс. 883 манатов.

Э.А.

