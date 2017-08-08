В Саудовской Аравии скончался принц

2017-08-08 14:58 | www.oxu.az | 3

Королевский двор Саудовской Аравии заявил о кончине принца Салмана бен Абдаллаха бен Турки Аль Сауда, сообщает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az

«В мир иной отошел принц Салман бен Абдаллах бен Турки Аль Сауд», - говорится в сообщении официального агентства.

Причины смерти не разглашаются.

Агентство Eremnews со ссылкой на близких покойного сообщает, что принцу было 26 лет и что причиной его смерти стал именно сердечный приступ.

И.Ф.