Сбежавшая с возлюбленным девушка опровергла новость о своем похищении

2017-08-08 15:04 | www.oxu.az | 4

Несколько дней назад в Отделение полиции Бинагадинского района обратилась Гюльханум Юсифова 1978 г.р. с жалобой на то, что 5 августа около 23:00 некто Эльдар похитил ее дочь Айтен 1998 г.р. и внука Юсифа 2015 г.р.

Обвиняемый в похищении Эльдар Багышов заявил Oxu.Az, что все было вовсе не так.

«Здесь речь не может идти о похищении. Мы полюбили друг друга и приняли решение жить вместе. Мы запланировали встречу и пошли ко мне домой. Я не похищал ее из дома. Об этом я написал и в объяснительной. Айсель пришла уже подготовленной. Она взяла из дома все необходимые вещи для себя и для ребенка, пришла в условленное место, мы встретились и пошли», - сказал Эльдар.

Айсель Юсифова заявила Oxu.Az, что все было именно так.

По ее словам, она официально развелась с прежним супругом, и на днях планирует вступить в брак с Эльдаром.

Азер Мамедов

