Организовавших бунт в российской тюрьме азербайджанцев будут судить

2017-08-08 15:10 | www.oxu.az | 4

Граждане Азербайджана, отбывающие наказание в одной из колоний в Хакасии, на днях вновь предстанут перед судом.

Как передает Oxu.Az со ссылкой haqqin.az, они вместе с гражданами Киргизии и Таджикистана обвиняются в организации бунта и массовых беспорядков в колонии.

Согласно официальным данным, организаторы тюремного бунта намеревались добиться ослабления режима отбывания наказания.

В июле 2016 года 242 заключенных забаррикадировались в спальном помещении исправительной колонии № 35, требуя ослабления режима содержания. Бунт устроили выходцы из Таджикистана, Киргизии и Азербайджана: они требовали разрешить им молиться, «когда они захотят, а не когда положено распорядком», разрешить им ходить без опознавательных нашивок, не застегивать верхнюю пуговицу и курить во всех местах без ограничения. После бунта исправительному учреждению был нанесен ущерб на сумму 1,7 млн руб.

25 июля 2016 года следственными органами было возбуждено уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках (ч. 1, 2 ст. 212 УК РФ).

И.Ф.