Шинейд О'Коннор призналась, что пыталась покончить жизнь самоубийством – ВИДЕО

2017-08-08 15:17 | www.oxu.az | 4

50-летняя ирландская исполнительница, звезда 80-х и 90-х, получившая популярность после выхода альбома I Do Not Want What I Haven't Got Шинейд О'Коннор вновь заставила своих поклонников волноваться: несколько дней назад звезда, которая страдает от биполярного расстройства, записала видеопризнание. Она рассказала, что два последних года пыталась покончить жизнь самоубийством, поскольку чувствует себя одинокой и брошенной. Фанаты решили, что это было предсмертное обращение знаменитости, и забили тревогу. Но всего несколько часов назад ситуация прояснилась.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

«Всем привет! Я пишу по просьбе Шинейд, чтобы дать знать всем, кто ее любит, что с ней все в порядке, и она не самоубийца. Она окружена любовью и заботой. Она попросила разместить эту запись, потому что понимает, что вы переживаете за нее. Я не буду отвечать на вопросы. Пожалуйста, поймите это. Я надеюсь, эта запись удовлетворит тех, кто за нее переживал»,- написал неизвестный от имени певицы на ее официальной странице в Facebook.

Эта запись немного успокоила поклонников Шинейд, поскольку с четвертого августа звезда не выходила на связь и не откликалась на комментарии, которые оставляли пользователи сети в ее аккаунте.

В своем видеопослании исполнительница рассказала, что живет сейчас в Нью-Джерси и находится в одном из отелей города. Она борется с тремя психическими заболеваниями.

«Я все делаю сама... Никого нет рядом со мной... Я борюсь, борюсь, как и миллионы других людей... Я понимаю, что у некоторых людей нет даже половины того, что есть у меня, но это так тяжело... Никого нет в моей ужасной жизни, я одна. Я никому не нужна из-за своей болезни... Мне очень грустно, мне не следует быть здесь»,- заявила О'Коннор.

Она также рассказала, что единственный человек, который ее сейчас поддерживает, — лечащий врач.

«Никого нет в моей жизни, кроме моего психотерапевта. Он наипрекраснейший мужчина из всех. Он говорит, что я герой! И это, черт подери, единственная вещь, которая помогает мне сейчас жить...»,- призналась звезда.

Отметим, что Шинейд О'Коннор не впервые оказывается в подобной ситуации. В конце ноября 2015-го певица опубликовала ролик в Facebook, рассказав, что приняла смертельную дозу медикаментов и совсем скоро отправится на тот свет. Благо, что полицейским быстро удалось вычислить местонахождение знаменитости. Она была отправлена в больницу.

В мае прошлого года Шинейд якобы пропала без вести, но была найдена спустя несколько дней. Она уехала кататься на велосипеде в пригороде Чикаго в шесть часов утра, однако домой не вернулась.

Из-за биполярного расстройства у знаменитости случаются резкие перепады настроения. Она неоднократно шокировала поклонников громкими заявлениями, обвиняя во всех грехах то бывших мужей (Шинейд была замужем четыре раза), то собственных детей.

Вполне вероятно, что свежее обращение к поклонникам в Facebook опубликовал старший сын О'Коннор.

A.C.