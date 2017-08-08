Не выходите на улицу после 6 вечера – ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

2017-08-08 15:24 | www.oxu.az | 5

«Основные причины загрязнения воздуха в столице – это узкие улицы, много высотных зданий и большое количество автомобилей».

Как передает Oxu.Az, об этом Sputnik Азербайджан сказал эколог Вагиф Алиев, комментируя проблему загрязнения воздуха в столице.

По всему миру ежегодно примерно три миллиона человек погибают из-за загрязнения атмосферы токсическими газами. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, до 2040 года грязный воздух может стать причиной смерти уже шести миллионов человек. По мнению ученых, если не предпринять меры по предотвращению выбросов вредных газов в атмосферу, такие прогнозы станут реальностью.

Загрязнение воздуха связано с бактериями, микробами, выхлопными газами, пылью, влажностью, красками, компьютерами и многими другими факторами. При этом специалисты отмечают, что в закрытых помещениях воздух загрязнен в пять раз больше. Именно поэтому простудой в 90% случаев заражаются именно в закрытых помещениях. Таким образом, сохранение чистоты воздуха на сегодня — одна из актуальных задач.

По словам Алиева, воздух в Баку пропитан запахами нефти, мазута, выхлопных газов.

«Газы проникают в организм с каждым нашим вдохом. А это увеличивает риск заболевания раком или сердечной недостаточностью. Отходы от больниц, дым от кафе и домов торжеств, вырубка деревьев, строительство высоток – все это еще больше усугубляет загрязненность», - указал эколог.

В свою очередь, эколог Вугар Сеидов считает, что каждый может освежать воздух в своих квартирах с помощью домашних растений. Для этого он советует разместить во всех комнатах горшки с цветами и растениями.

«Постоянно освежайте воздух в доме, можете использовать приборы по очищению воздуха», - говорит эксперт.

Он также рекомендует жителям столицы меньше пользоваться автомобилями или отдавать предпочтение малолитражным моделям.

Что касается возможного влияния воздуха мегаполиса на организм, то, по словам терапевта Малахат Аббасовой, загрязнение воздуха приводит к астме, сердечной недостаточности, хроническим болезням дыхательных путей, онкологии и прочим заболеваниям.

При этом она отметила, что грязный воздух может стать причиной агрессивности:

«Люди чувствуют себя нервными и несчастными, наблюдается задержка в развитии детей».

По ее словам, наибольшего уровня загрязнение достигает в период между шестью и двенадцатью часами вечера. Желательно, чтобы люди, страдающие болезнями сердца и органов дыхания, не выходили из дома в это время, отметила врач, добавив, что загрязненный воздух больше всего влияет на женщин, стариков и детей.

«По возможности, надо ездить в деревни, там нет автомобилей в таком количестве и высоток, и воздух там чистый. Поэтому и люди в деревне живут дольше, чем городские жители», - отметила Аббасова.

Психолог Фергана Мехмангызы отметила, что с каждым глотком загрязненного воздуха человек все больше раздражается:

«Это раздражение растет в течение дня, возникает стрессовое состояние. Люди становятся агрессивными».

При этом, продолжила психолог, жители сельской местности дольше живут, меньше совершают преступлений — а все потому, что там нет факторов, которые загрязняют воздух.

«Люди должны понимать, что без деревьев, зеленых насаждений здоровой жизни быть не может. А пока что единственный путь избегать стрессов – жить подальше от города», - подытожила Мехмангызы.

A.M.

