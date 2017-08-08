Расим Балаев: Я не считаю их актерами, мне их жаль

2017-08-08 15:35 | www.oxu.az | 6

Народный артист Азербайджана Расим Балаев рассказал о местных фильмах, сериалах и новом поколении актеров.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на modern.az, по словам актера, в настоящее время он отдыхает дома.

«Сейчас я совершенно не занимаюсь творчеством. Нет таких фильмов, которые я хочу. Поэтому я впустую провожу дни. Меня приглашают сниматься в фильмах и сериалах, но все они низкого уровня. Иногда я смотрю новые фильмы. Но сейчас не снимают фильмы, которые мог бы полюбить зритель.

Есть двое людей, которые обезьянничают. Все это рассчитано на публику с низкопробным вкусом. Якобы они смешат людей. Но на самом деле они ставят себя в смешное положение. Становится смешно, неужели человек может так унижаться, чтобы рассмешить другого человека?! Этих людей я не могу назвать актерами, мне их жаль».

А.С.

