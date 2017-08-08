Необходимо решительно осудить армянскую агрессию и ввести санкции против Армении - французский сенатор

2017-08-08 15:29 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Необходимо решительно осудить армянскую агрессию против Азербайджана и ввести санкции в отношении Армении, сказала Trend во вторник сенатор и вице-председатель комитета по иностранным делам Сената Франции Натали Гуле.

«Случаи гибели среди мирного населения в результате многих конфликтов наблюдаются каждый день. Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт один из них. Это невыносимо. Нужно начать мирный процесс и обеспечить привлечение международных сил для сохранения режима прекращения огня. Мировое сообщество должно продемонстрировать серьезную волю в этом вопросе. Нам не нужна очередная война на Южном Кавказе», - сказала сенатор.

Напомнив, что оккупация территорий Азербайджана Арменией признана многими международными организациями, в том числе и ООН, Гуле отметила что, Президент США Дональд Трамп, который недавно ввел санкции против России, также должен принять сторону Азербайджана, являющегося жертвой этой оккупации.

В результате обстрелов Арменией населенных пунктов на линии соприкосновения войск, а также вдоль границы с Азербайджаном и намеренного обстрела гражданских лиц 7 августа был ранен 13-летний житель села Гаралар Товузского района Азербайджана Рамин Юсифов, сказал официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"Еще раз заявляем, что ответственность за шаги, которые должен будет предпринять Азербайджан для предотвращения провокаций и атак Армении, в полной мере возлагается на Армению", - сказал Гаджиев.

(Автор: Ляман Зейналова)