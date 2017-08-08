В Шувялане представитель исполнительной власти оштрафован за незаконную мусорную свалку

2017-08-08 16:23 | www.apa.az | 3

Министерство экологии и природных ресурсов (МЭПР) на месте оперативно рассмотрело поступивший сигнал об антисанитарной ситуации, сложившейся в результате наслоения отбросов на пляже «Маяк» в поселке Шувялан.

Как сообщили АПА в пресс-службе МЭПР, сотрудники ведомства установили, что в результате выброса на упомянутую территорию бытовых отходов образовалась незаконная мусорная свалка.

По факту составлен протокол. Представитель главы Исполнительной власти Хазарского района в поселке Шувялан Мирзарауф Ахундов оштрафован в административном порядке на сумму 2000 манатов.

В целях ликвидации мусорной свалки, устранения антисанитарной ситуации и усиления контроля Объединению жилищно-коммунального хозяйства Хазарского района дано соответствующее указание.