Президент Ильхам Алиев: «Отношения между Туркменистаном и Азербайджаном находятся на самом высоком уровне»

2017-08-08 16:25 | www.apa.az | 6

Как сообщает АПА. об этом после церемонии подписания азербайджано-туркменских документов в своем заявлении для прессы сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Господин президент, сегодня я хотел бы рассказать об успехах Туркменистана, достигнутых в частности под Вашим руководством. Под Вашим руководством страна быстро развивается, социальные, экономические вопросы успешно решаются, благосостояние граждан растет. Туркменистан играет большую роль на международной арене. Ваша политика нейтралитета поддерживается международным сообществом. Два года назад ООН приняла резолюцию в связи с нейтралитетом Туркменистана. Азербайджан был соавтором этой резолюции. Совместная декларация занимает особое место среди подписанных сегодня документов. Это Декларация о стратегическом партнерстве. То есть, это показатель самого высокого уровня связей. Сегодня Туркменистан и Азербайджан уже стратегические партнеры. В этой Декларации определены почти все направления нашей совместной будущей деятельности. В документе нашли отражение политические, экономические, гуманитарные, культурные, транспортные, энергетические вопросы, а также вопросы безопасности. В Декларации обе стороны продемонстрировали решительную поддержку территориальной целостности, суверенитету, неприкосновенности границ друг друга. Наши связи успешно развиваются. Мы усилим нашу деятельность по многим направлениям. Сегодня мы успешно сотрудничаем в рамках международных организаций, поддерживаем друг дуга в рамках ООН, ОБСЕ, ОИС. Имеются хорошие достижения в торговой и экономической сферах. В прошлом году товарооборот между странами увеличился».