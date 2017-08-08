Тунай Алиева: Я помню унижения и измену

2017-08-08 15:52 | www.oxu.az | 5

Живущая в Турции азербайджанская певица Тунай Алиева написала статус о своей личной жизни.

Как передает Oxu.Az, Тунай написала, что пережила измену:

«Этой ночью я увидела тебя во сне. В последнее время я вижу тебя во сне. Я помню все, как ты отнесся ко мне, как я умерла, ожила, как ты не пришел в больницу, все твои обидные слова, унижения, измену, ложь…Но я все равно вижу тебя во сне».

Напомним, что в прошлом месяце у телеведущей возникли проблемы со здоровьем. У нее несколько раз остановилось сердце, она впала в кому.

А.С.

